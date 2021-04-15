Названа главная опасность полного отказа от мяса

По ее словам, недостаток коллагена может привести к ускорению процессов старения кожи. Эксперт напомнила, что коллаген делает кожу на лице подтянутой и здоровой. Во всем мире специалисты не советуют отказываться от мяса именно из-за риска дефицита коллагена.

Как отметила Белоусова, животных жиров в рационе должно быть не менее 30% в пище, «а это как раз та самая упругость и молодость кожи, которая нужна как женщинам, так и мужчинам».

Большое количество коллагена содержится в баранине и говядине.

Тем временем, потребление говядины гражданами России в прошлом году снизилось на 3,4%. Показатель упал до 1,94 млн тонн, что стало рекордом за последние 10 лет.

