Россияне съели минимальное количество говядины за 10 лет

Потребление говядины гражданами России в прошлом году снизилось на 3,4%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».

Показатель упал до 1,94 млн тонн, что стало рекордом за последние 10 лет. По словам экспертов, причина снижения потребления этого вида мяса объясняется отсутствием у жителей страны уверенности в будущих доходах.

В результате россияне в целях экономии перешли на более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину.

В конце прошлого года производители предрекли резкое подорожание говядины в России.

Цены на продукты питания в РФ в феврале 2021 года выросли на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца. При этом в ЕС продукты подорожали всего на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.

Отмечается, за январь-февраль 2021 года продукты в Евросоюзе подорожали на 1,1%, а в России – на 2,7%.

