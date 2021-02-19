Названа эффективность вакцины Pfizer после первой дозы

Эффективность вакцины компании Pfizer составляет 85% уже после первой дозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследователей израильского медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер.

После того как 7 тысяч сотрудников больницы получили свою первую дозу вакцины Pfizer в январе, исследовательская группа отметила 85-процентное снижение симптоматически выраженных случаев заболевания коронавирусом в период между 15-28 днями после вакцинации.

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Как подчеркивается в исследовании, при этом общее число инфицированных снизилось на 75%, выяснили авторы исследования.

Американская компания Pfizer заявила о намерении в течение 2021 года поставить в бедные страны до 40 млн доз вакцины от коронавируса собственного производства. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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