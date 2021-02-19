Названа эффективность вакцины Pfizer после первой дозы

Эффективность вакцины компании Pfizer составляет 85% уже после первой дозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследователей израильского медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер.

После того как 7 тысяч сотрудников больницы получили свою первую дозу вакцины Pfizer в январе, исследовательская группа отметила 85-процентное снижение симптоматически выраженных случаев заболевания коронавирусом в период между 15-28 днями после вакцинации.