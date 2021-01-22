Pfizer намерена отправить 40 млн доз вакцины от коронавируса в бедные страны

Поставки будут происходить в рамках миссии ВОЗ COVAX, которая призвана обеспечить вакциной развивающиеся страны. Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что гордится работой в рамках этой миссии. Он выразил уверенность, что это приблизит нас к завершению глобальной пандемии COVID-19.

Председатель Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли высоко оценил решение Pfizer. По данным агентства, первые дозы вакцины будут направлены уже в конце марта. Однако в программу COVAX входят 92 страны, и ряд экспертов отмечает, что заявленного количества доз препарата может быть недостаточно для полноценной вакцинации.

Агентство отмечает, что многие работники систем здравоохранения скептически отнеслись к инициативе Pfizer из-за особых условий хранения, которые нужны для препарата. AP подчеркивает, что даже в США часть доз пришлось утилизировать из-за ненадлежащей температуры хранения.

