Назван срок формирования коллективного иммунитета у россиян

По его словам, иммунитет у жителей Москвы и Санкт-Петербурга сформируется еще раньше. Лукашев отметил, что число людей, которые переболели коронавирусом и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев.

При этом эксперт считает, что вирус останется и продолжит циркулировать.

Требования по профилактике коронавирусной инфекции и масочный режим в России сохраняются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам главного санитарного врача страны, «нет оснований для того, чтобы расслабляться».

