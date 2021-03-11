Назван срок формирования коллективного иммунитета у россиян

Коллективный иммунитет у граждан России к COVID-19 сформируется к августу текущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева.

Вирусологи не поверили прогнозу Голиковой о COVID-иммунитете к августу

По его словам, иммунитет у жителей Москвы и Санкт-Петербурга сформируется еще раньше. Лукашев отметил, что число людей, которые переболели коронавирусом и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев.

При этом эксперт считает, что вирус останется и продолжит циркулировать.

Требования по профилактике коронавирусной инфекции и масочный режим в России сохраняются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам главного санитарного врача страны, «нет оснований для того, чтобы расслабляться».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:КоронавирусЭпидемия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры