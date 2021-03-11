Назван срок формирования коллективного иммунитета у россиян
Коллективный иммунитет у граждан России к COVID-19 сформируется к августу текущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева.
По его словам, иммунитет у жителей Москвы и Санкт-Петербурга сформируется еще раньше. Лукашев отметил, что число людей, которые переболели коронавирусом и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев.
При этом эксперт считает, что вирус останется и продолжит циркулировать.
Требования по профилактике коронавирусной инфекции и масочный режим в России сохраняются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По словам главного санитарного врача страны, «нет оснований для того, чтобы расслабляться».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Назван срок формирования коллективного иммунитета у россиян
- Певица Надежда Бабкина поделилась фирменным рецептом блинов
- Украинцы высмеяли торжественное открытие киевского туалета
- Счетная палата: Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет
- В московском метро могут появиться почтоматы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru