Глава Роспотребнадзора заявила о сохранении масочного режима в РФ

Требования по профилактике коронавирусной инфекции и масочный режим в России сохраняются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам главного санитарного врача страны, «нет оснований для того, чтобы расслабляться». Как отметила Попова, новые риски связаны с возвращением россиян из-за границы после праздников, а также со снятием запретов и обязательной самоизоляции для пожилых в ряде регионов, сообщают Известия.

Кроме того, главный санитарный врач сообщила, что сейчас нет необходимости вакцинировать детей от COVID-19. По словам Поповой, дети легко переносят заболевание и быстро вырабатывают иммунитет даже при отсутствии симптомов коронавируса, отмечает RT.

По мнению главы Роспотребнадзора, Россия в целом справилась с пандемией коронавируса лучше многих других стран. Попова подчеркнула, что значимые отрасли российской экономики продолжали работу, не допуская приостановки деятельности «больше, чем на одну неделю».

