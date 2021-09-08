Назван самый грозный признак COVID-19

Появление одышки на фоне других респираторных симптомов - самый грозный признак того, что человек заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, если этот симптом обнаружен, то необходимо срочно обратиться к медикам, передает РИА Новости.