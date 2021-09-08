Назван самый грозный признак COVID-19
Появление одышки на фоне других респираторных симптомов - самый грозный признак того, что человек заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, если этот симптом обнаружен, то необходимо срочно обратиться к медикам, передает РИА Новости.
Ранее ученые объяснили, почему люди, зараженные глистами и прочими кишечными паразитами, чаще всего болеют легкой формой COVID-19, передает РИА ФАН. Согласно проведенному исследованию, это объясняется изменением защитного иммунного механизма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru