Назван самый грозный признак COVID-19

Появление одышки на фоне других респираторных симптомов - самый грозный признак того, что человек заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, если этот симптом обнаружен, то необходимо срочно обратиться к медикам, передает РИА Новости.

Медик: хороший иммунитет не спасает от COVID-19

Ранее ученые объяснили, почему люди, зараженные глистами и прочими кишечными паразитами, чаще всего болеют легкой формой COVID-19, передает РИА ФАН. Согласно проведенному исследованию, это объясняется изменением защитного иммунного механизма.


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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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