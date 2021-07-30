Назван процент заразившихся COVID-19 среди привитых «ЭпиВакКороной»
Лишь 0,5% прошедших вакцинацию от коронавируса «ЭпиВакКороной» заразились новой инфекцией после прививки. Об этом рассказал гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Ринат Максютов.
По его словам, среди 1 млн полностью привитых этим препаратом, по данным Минздрава, заболели всего чуть более 0,5%, передает ТАСС.
Максютов пояснил, что фактически на каждые 200 человек, которые выбрали «ЭпиВакКорону», заболевает всего один.
За последние сутки в России выявили 23 564 случая COVID-19, передает RT. Умерли 794 пациента с ковидом.
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Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru