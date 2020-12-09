Назван простой способ снизить шанс подхватить коронавирус

Как отметил медик, в общественном транспорте нужно «включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией». Эта мера поможет защититься от вирусов и простудных заболеваний.

Уничтожить возбудитель коронавируса невозможно, заявил ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, коронавирус является природно-очаговой инфекцией, не только передающейся от человека к человеку, но и переносимой многими дикими и домашними животными.

