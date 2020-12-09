Назван простой способ снизить шанс подхватить коронавирус

Опасность заражения COVID-19 зависит, в том числе, и от концентрации патогенов в воздухе, сообщает РИА Новости.

Существует простой способ снизить вероятность подхватить коронавирус. Как сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, как правило, люди взаимодействуют с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на свежем воздухе. Это связано с тем, что в закрытых помещениях выше концентрация опасных патогенов в воздухе. Изменить ситуацию можно простым способом – увеличить мощность вентиляции.

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Как отметил медик, в общественном транспорте нужно «включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией». Эта мера поможет защититься от вирусов и простудных заболеваний.

Уничтожить возбудитель коронавируса невозможно, заявил ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, коронавирус является природно-очаговой инфекцией, не только передающейся от человека к человеку, но и переносимой многими дикими и домашними животными.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:Общественный ТранспортКоронавирус
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