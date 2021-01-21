Обнаружен новый маршрут попадания коронавируса в легкие

Наряду с белком ACE2, который считается основным каналом проникновения коронавируса в клетку человека, SARS-CoV-2 также проникает с использованием фермента AXL. К такому выводу пришли китайские исследователи, которые опубликовали свою работу в журнале Cell Research, пишет «Интерфакс».

AXL - мембранный белок, который отвечает за многие физиологические процессы. Он участвует в дифференциации клеток и создании иммунного ответа, а также отвечает за их выживание.

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Ученые полагают, что блокировка этого фермента может значительно сократить количество РНК коронавируса эпителиальных клетках легких.



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ФОТО: www.test.newsru.co.il
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