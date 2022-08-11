Назван простой способ похудеть

У некоторых людей может возникать «подкорковый аппетит», который приводит к набору лишних килограммов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на специалиста по лечению пищевых расстройств Ивана Алименко.

Врач рассказал, можно ли похудеть с помощью арбуза

По его словам, для некоторых людей с избыточным весом характерно снижение чувствительности к жажде. Вместо желания выпить воды у них может возникать перекусить. В этом случае человек может набрать еще больше вес.

Отмечается, что важно поддерживать питьевой режим, чтобы снизить «подкорковый аппетит». Алименко отметил, что необходимо пить 30 миллиграммов жидкости на килограмм веса тела в день. Это поможет избежать излишней тяги к пище.

Напомним, однозначного ответа на вопрос, как похудеть, нет, но существуют продукты, которые помогут тем, кто на диете. Жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Мордасов
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