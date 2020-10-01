Назван продукт, помогающий избежать болезнь Паркинсона
Ученые из Американской академии неврологии выяснили, что употребление кофе снижает риск развития Паркинсона, даже у генетически предрасположенных к этой болезни. Об этом сообщает EurekAlert.
В исследовании участвовали 188 человек с болезнью Паркинсона и 180 человек, не страдающих этим заболеванием. В каждой группе были люди с мутацией гена LRRK2, изменения в котором приводят к этому недугу.
Специалисты сравнили содержание кофеина в крови испытуемых, а также какие вещества и в каком количестве продуцирует организм при его усвоении.
Выяснилось, что у людей с Паркинсоном концентрация кофеина в организме на 76% ниже, чем у здоровых испытуемых. У больных с нормальной копией гена показатель оказался на 31% ниже. При этом обладатели мутировавшего гена с болезнью потребляли за день почти вдвое меньше кофеина, чем те, кто не болеет Паркинсоном.
Ученые подчеркнули, что результаты этого исследования дают большую надежду, однако пока не стоит говорить с полной уверенностью, что кофе помогает людям с предрасположенностью к болезни ее избежать.
Ранее американские ученые сравнили последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа. Они заявили, что испанка увеличила смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре, пишет «Свободная пресса». На этом основании они сделали вывод, что коронавирусная инфекция боле смертоносная, чем испанка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 945 / сут.
Умерли
20 891+169 / сут.
Выздоровели
964 тыс.+5 985 / сут.
- Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве близкой к критичной
- Омбудсмен призвала возбудить уголовное дело по факту произошедшего с Навальным
- Около 6 тысяч москвичей привились от COVID-19
- Российские клубы узнали своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
- УЕФА определил лучшего игрока сезона-2019/20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru