Назван продукт, помогающий избежать болезнь Паркинсона

Специалисты сравнили содержание кофеина в крови испытуемых, а также какие вещества и в каком количестве продуцирует организм при его усвоении.

Выяснилось, что у людей с Паркинсоном концентрация кофеина в организме на 76% ниже, чем у здоровых испытуемых. У больных с нормальной копией гена показатель оказался на 31% ниже. При этом обладатели мутировавшего гена с болезнью потребляли за день почти вдвое меньше кофеина, чем те, кто не болеет Паркинсоном.

Ученые подчеркнули, что результаты этого исследования дают большую надежду, однако пока не стоит говорить с полной уверенностью, что кофе помогает людям с предрасположенностью к болезни ее избежать.

Ранее американские ученые сравнили последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа. Они заявили, что испанка увеличила смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре, пишет «Свободная пресса». На этом основании они сделали вывод, что коронавирусная инфекция боле смертоносная, чем испанка.

