Назван продукт, помогающий избежать болезнь Паркинсона

Ученые из Американской академии неврологии выяснили, что употребление кофе снижает риск развития Паркинсона, даже у генетически предрасположенных к этой болезни. Об этом сообщает EurekAlert.

В исследовании участвовали 188 человек с болезнью Паркинсона и 180 человек, не страдающих этим заболеванием. В каждой группе были люди с мутацией гена LRRK2, изменения в котором приводят к этому недугу.

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Специалисты сравнили содержание кофеина в крови испытуемых, а также какие вещества и в каком количестве продуцирует организм при его усвоении.

Выяснилось, что у людей с Паркинсоном концентрация кофеина в организме на 76% ниже, чем у здоровых испытуемых. У больных с нормальной копией гена показатель оказался на 31% ниже. При этом обладатели мутировавшего гена с болезнью потребляли за день почти вдвое меньше кофеина, чем те, кто не болеет Паркинсоном.

Ученые подчеркнули, что результаты этого исследования дают большую надежду, однако пока не стоит говорить с полной уверенностью, что кофе помогает людям с предрасположенностью к болезни ее избежать.

Ранее американские ученые сравнили последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа. Они заявили, что испанка увеличила смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре, пишет «Свободная пресса». На этом основании они сделали вывод, что коронавирусная инфекция боле смертоносная, чем испанка.

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ТЕГИ:Американские УченыеБолезньКофе
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