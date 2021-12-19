Назван необычный симптом «омикрона»

По ее словам, пациенты при заражении любым штаммом коронавируса теряют аппетит. Этого же мнения придерживается директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Вообще COVID-19 вызывает усталость, а, следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита», — сказала она.

Главный симптом «омикрон»-штамма – усталость, вызвана загущением крови в организме больного. Об этом заявил специалист по биологической защите и доцента кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгий Фролов.

