Назван необычный симптом «омикрона»
Потеря аппетита наблюдается у больного при любой инфекции, сообщает РБК со ссылкой на инфекциониста, профессора кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елену Мескину.
По ее словам, пациенты при заражении любым штаммом коронавируса теряют аппетит. Этого же мнения придерживается директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Вообще COVID-19 вызывает усталость, а, следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита», — сказала она.
Главный симптом «омикрон»-штамма – усталость, вызвана загущением крови в организме больного. Об этом заявил специалист по биологической защите и доцента кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгий Фролов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 434 / сут.
Умерли
296 тыс.+1 076 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+38 041 / сут.
- Назван необычный симптом «омикрона»
- Начальника орловского УГИБДД заподозрили в мошенничестве
- СМИ: Байден готовится выступить с обращением к нации
- Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для воевавших в Донбассе
- В Лондоне ввели режим ЧП из-за роста зараженных «омикроном»
- Солист группы «Моральный кодекс» назвал антиваксеров недоразвитыми упырями
- Ученый Волочков: Непривитые от COVID-19 перенесут омикрон-штамм тяжелее
- В России назвали условие размещения своего ядерного оружия в Белоруссии
- Ученые рассказали о новом, редком симптоме при заболевании омикроном
- В ГИБДД назвали сроки возобновления услуг после технического сбоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru