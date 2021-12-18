Ученый Волочков: Непривитые от COVID-19 перенесут омикрон-штамм тяжелее
Наиболее опасен омикрон-штамм коронавируса для непривитых и ни разу не болевших коронавирусом людей, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По его словам, иммунитет, выработанный после заболевания COVID-19 или сделанной прививки, позволяет перенести «омикрон» легче. Те, кто ни разу не болел коронавирусом, могут получить осложнения после «омикрона».
«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к "Омикрону" тоже», — отмечает ТАСС.
По мнению ученого, новым штаммам COVID-19 сложнее проникать в организм человека через два года борьбы людей с коронавирусом.
Ранее ученые рассказали о новом, редком симптоме при заболевании «омикроном». Британские ученые из ZOE COVID Study выяснили, что в редких случаях пациенты, заразившиеся штаммом «омикрон» COVID-19, теряют аппетит.
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