Назван напиток, способный снизить давление «за пару часов»
Употребление черники и напитков из этих ягод может стабилизировать давление и нормализовать общее самочувствие, пишет Daily Express.
В Гарвардской медицинской школе состоялся эксперимент. Испытуемых разделили на две группы, одной из них ежедневно давали напитки из черники, другой - контрольный напиток.
По итогам эксперимента выяснилось, что добавление в рацион даже 200 граммов черники в день помогает расширить плечевую артерию, а также – снизить систолическое артериальное давление примерно на пять миллиметров ртутного столба в течение двух часов.
По словам ученых, эффект остается на протяжении месяца и действует, как активные вещества направленных препаратов. Это происходит благодаря высокому содержанию в чернике антоцианов, необходимых для улучшения кровотока и артериального давления.
Ранее стало известно, могут ли морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение. Так как организм не будет усваивать витамины и микроэлементы впрок, морковь, черника и другие продукты не могут повлиять на зрение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 946 / сут.
Умерли
272 тыс.+1 239 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 494 / сут.
- Десятка богатейших людей мира потеряла за день на 37 млрд долларов
- СМИ: ЮАР отправит в другие страны образцы омикрон-штамма коронавируса
- Алишер Усманов в четвертый раз подряд возглавил Международную федерацию фехтования
- Тела пятерых погибших в шахте «Листвяжная» доставили на поверхность
- Умер актер из «Звезды пленительного счастья» Виктор Терехов
- 16-летний игрок молодежного «Динамо» Родионов умер в реанимации
- В РПЦ прокомментировали идею создания молельных комнат в метро
- Медики Великобритании выявили двух заболевших «омикрон»- штаммом коронавируса
- Разработчик AstraZeneca высказался по поводу рисков волны коронавируса из-за нового штамма
- Авиакомпания Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru