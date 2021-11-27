Назван напиток, способный снизить давление «за пару часов»

В Гарвардской медицинской школе состоялся эксперимент. Испытуемых разделили на две группы, одной из них ежедневно давали напитки из черники, другой - контрольный напиток.

По итогам эксперимента выяснилось, что добавление в рацион даже 200 граммов черники в день помогает расширить плечевую артерию, а также – снизить систолическое артериальное давление примерно на пять миллиметров ртутного столба в течение двух часов.

По словам ученых, эффект остается на протяжении месяца и действует, как активные вещества направленных препаратов. Это происходит благодаря высокому содержанию в чернике антоцианов, необходимых для улучшения кровотока и артериального давления.

Ранее стало известно, могут ли морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение. Так как организм не будет усваивать витамины и микроэлементы впрок, морковь, черника и другие продукты не могут повлиять на зрение.

