Назван главный признак полезного хлеба
Цельнозерновой хлеб наиболее полезен для здоровья, заявила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Самое большое количество витаминов и микроэлементов содержится именно в таких сортах хлеба.
Специалист рекомендовала обращать внимание на специфические запахи хлеба. По ее словам, не стоит брать хлеб, который обладает резким запахом дрожжей. Сами дрожжи не опасны, но могут спровоцировать появление изжоги.
Врач-гастроэнтеролог напомнила, что сухофрукты, орехи, различные семена в хлебе изделиях не более, чем «маркетинговая фишка»: они повышают калорийность продуктов.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН рассказал, почему могут вырасти цены на хлеб.
«Ситуация такая, что хлебопеки вынуждены поднимать цены. Не думаю, что на 20%. Это много, неподъемно. Сейчас этим активно занимается ФАС, думаю, какие-то меры по итогам будут приняты», - отметил эксперт.
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