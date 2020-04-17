Не хватает на хлеб, ешьте пирожные!

Раздать по 25 тысяч рублей каждому взрослому гражданину России и по 15 тысяч на каждого ребенка призвали в обращении к властям страны ряд столичных и питерских депутатов разных уровней. Они направили открытое обращение президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса.

«Государство должно выполнить свою конституционную социальную роль, и призываем предоставить достаточные пособия (25 тыс. рублей на взрослого и 15 тыс. на ребенка) всем гражданам РФ за счет средств федерального бюджета», - говорится в обращении, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

Авторы документа утверждают, что «государством накоплены огромные резервы на "черный день", и "этот день настал для большинства жителей России». Без прямой материальной поддержки лишенные дохода люди будут вынуждены массово нарушать самоизоляцию в поисках средств для пропитания, - говорится в обращении депутатов. Кроме того, «прямая финансовая помощь - лучший способ поддержать платежеспособный спрос, а через него - всю экономику», - отмечается в документе.

Депутаты-авторы открытого обращения к президенту и премьеру не первые, кто выступает с идеей прямой финансовой поддержки всего населения. На днях за такую меру высказалась группа видных экономистов, которые предупредили о возможном социальном взрыве в случае недостаточной поддержки населения в условиях нынешнего кризиса. А по мнению ряда экспертов мирового уровня в сфере экономики, так называемые «вертолетные деньги», то есть упавшие с воздуха, или, другими словами, безусловный доход, станут определяющей концепцией для мировой экономики в ближайшие лет десять.

Но, несмотря на все резоны, которыми эти предложения «подпираются», шансов на реализацию у них нет никаких. В том числе и у депутатского. Во-первых, достаточно посмотреть на список его авторов, сплошь состоящий из оппонентов партии власти: представители КПРФ, «Справедливой России», «Яблока»… А во-вторых, против этого выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, которая не считает «вертолетные деньги» способом преодоления текущего кризиса. По ее словам, которые приводит «Лента.ру», такая мера применяется в крайнем случае, а в России еще сохранились другие инструменты поддержки.

И не надо пугать какими-то социальными взрывами человека, доход которого за 2018 год, по данным на сайте ЦБ, составил почти 35 млн рублей. Не хватает на хлеб, ешьте пирожные. И не мешайте думать о макроэкономике!

