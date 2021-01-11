Учёные: Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус
Учёные России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации, например, рентгеновское излучение, способны уничтожить COVID-19, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).
Профессор УрФУ, руководитель научной лаборатории «Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники» Анатолий Зацепин рассказал, что огромная молекула РНК коронавируса при попадании в клетку человека сильно деформируется и в таких местах она «в тысячу раз более чувствительна к радиационному воздействию», чем молекулы здоровых клеток.
«Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», - добавил учёный.
В настоящее время учёные обнаружили несколько деталей воздействия мягкого рентгена и даже ультрафиолета на коронавирус. Они предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции.
По словам Зацепина, этот метод рассчитан не только для вирусов COVID-19, но и для его мутаций.
«Физики разрабатывают и анализируют механизмы воздействия, а биологи и медики помогают понять, как это влияет на организм человека в целом», - отметил учёный.
Объединенный коллектив ученых РФ и Узбекистана ведёт разработку методических рекомендаций по использованию радиации в лечении пациентов с COVID-19.
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