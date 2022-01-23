Назван эффективный способ восстановления после коронавируса

По ее словам, вместо нескольких дней на море можно провести один час в галокамере, или соляной пещере. Такие услуги предлагают различные клиники, санатории и реабилитационные центры. Отмечается, что это эффективный способ повысить иммунитет и восстановить органы дыхания после COVID-19.

«Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов», – заявила Тарасенко.

При регулярном посещении соляной пещеры можно восстановиться после коронавируса уже за месяц.

Жиры животного происхождения, такие, как сало и масло гхи, поддерживают иммунитет. Употребление в пищу таких жиров актуально во время распространения омикрон-штамма коронавируса. Это создает в организме щелочную среду, которая снижает активность вирусов и бактерий.

