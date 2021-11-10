Назван блокирующий распространение коронавируса продукт
Назван продукт, который помогает замедлить распространение коронавируса, сообщают «Ведомости».
Это выяснили ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Они доказали, что этому процессу способствует черный перец. Замедлить распространение COVID-19 помогают препараты, которые блокируют белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции.
В частности, в результате воздействия пиперина оболочка вируса утрачивает способность сливаться с мембранами клеток человека, в результате чего инфекция не проникает внутрь них. Благодаря этому процессу распространение коронавируса останавливается.
Ранее стало известно о продуктах, которые помогут переболевшим коронавирусом быстрее прийти в форму.
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