Назван блокирующий распространение коронавируса продукт

Это выяснили ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Они доказали, что этому процессу способствует черный перец. Замедлить распространение COVID-19 помогают препараты, которые блокируют белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции.

В частности, в результате воздействия пиперина оболочка вируса утрачивает способность сливаться с мембранами клеток человека, в результате чего инфекция не проникает внутрь них. Благодаря этому процессу распространение коронавируса останавливается.

Ранее стало известно о продуктах, которые помогут переболевшим коронавирусом быстрее прийти в форму.

