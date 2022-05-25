Опрос: Каждый восьмой россиянин за последние три месяца стал больше курить

Россияне стали чаще курить за последние три месяца, об этом заявил каждый восьмой (13%) курильщик, пишет РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

Стало известно, почему курение мешает выздороветь от ОРВИ

По данным аналитиков, подобная ситуация наблюдалась во время локдауна в 2020 году: тогда об увеличении потребления сигарет заявляли 14% опрошенных.

Специалисты SuperJob опросили 1,6 тысячи человек старше 18 лет в период с 13 по 24 мая. Как выяснил сервис, планирующие бросить курить выкуривают в среднем по 12 сигарет в сутки, остальные – по 15 сигарет. Этот показатель на 2 сигареты превышает данные прошлого года.

Кроме того, стало известно, что мужчины курят чаще, чем женщины – в среднем по 16 и 13 сигарет соответственно.

Между тем доцент кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с Ura.ru рассказал, что курение может спровоцировать преждевременное старение костей. Эксперт объяснил, что из-за употребления табака развивается эмфизема легких, метаболизм идет в сторону истощения ферментных систем, что может привести к выходу солей из костей и развитию остеопороза.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КурениеОпрос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры