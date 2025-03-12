«Назначают при акне»: Дерматолог рассказала, есть ли канцерогены в косметике из РФ
В России можно найти в продаже средства для лечения акне, которые содержат запрещенные вещества, однако они продаются неофициально, на «сером» рынке, заявила НСН Екатерина Вертиева.
Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) считается самым жестким в мире, поэтому половина отечественных кремов не прошли бы у них сертификацию. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.
Смертельно опасный канцероген обнаружили в креме для кожи бренда La Roche-Posay, принадлежащего французской фирме L’Oréal, пишет агентство Bloomberg. Компания срочно отзывает всю линейку продукции, поскольку найденное вещество — бензол — способно проникать через кожу в организм и вызывать лейкемию и другие виды рака. В России этот крем широко представлен в аптеках, популярных магазинах и на маркетплейсах. Вертиева уточнила, что уходовые средства, продающиеся в России, подвергаются не такой жесткой проверке, как в США.
«У нас все товары проходят сертификацию, просто в США компания FDA (Food and Drug Administration) считается самой жесткой в мире. И, конечно, наши и даже европейские контроли не сравнимы с контролями FDA. Поэтому, если говорить о российских лекарственных препаратах, то даже половина из них не прошла бы этот контроль. Надо вникать в эту ситуацию, потому что это серьезное заявление. Мы сталкиваемся только с аллергическими реакциями на кремы. Да, есть кремы, которые содержат, допустим, тот же гидрохинон. Они у нас запрещены, но на «сером» рынке присутствуют. Cчитается, что они тоже могут провоцировать онкологические опухоли кожи. Но опять же это неофициальный рынок наших препаратов, поэтому такого в практике мы не видим. Обычно кремы с подобным составом назначаются пациентам при акне, то есть при углевой болезни», - рассказала она.
В свою очередь врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова заявила НСН, что за долгие годы работы в дерматологии не наблюдала у пациентов возникновения онкологии после применения данного крема.
«Кремы фирмы La Roche-Posay продаются в аптеках достаточно давно. Это слишком крупная фирма, чтобы в их составах были какие-то канцерогены. За мою практику ни один из пациентов не заболел каким-то онкологическим заболеванием после использования данного крема. Здесь вопросы к химикам, надо понять, кто делал эти исследования, и на чем они основаны. Надо разбираться», - уточнила она.
Ранее косметолог Алевтина Атагишиева заявила в пресс-центре НСН, что в России существует огромная проблема «серой» косметологии, где используют несертифицированные препараты и работают люди без медицинского образования.
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