«Назначают при акне»: Дерматолог рассказала, есть ли канцерогены в косметике из РФ

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) считается самым жестким в мире, поэтому половина отечественных кремов не прошли бы у них сертификацию. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.

Смертельно опасный канцероген обнаружили в креме для кожи бренда La Roche-Posay, принадлежащего французской фирме L’Oréal, пишет агентство Bloomberg. Компания срочно отзывает всю линейку продукции, поскольку найденное вещество — бензол — способно проникать через кожу в организм и вызывать лейкемию и другие виды рака. В России этот крем широко представлен в аптеках, популярных магазинах и на маркетплейсах. Вертиева уточнила, что уходовые средства, продающиеся в России, подвергаются не такой жесткой проверке, как в США.