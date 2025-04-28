«Вино не подразумевает жесткого срока хранения, у него есть какие-то заявленные номинальные сроки, но по факту лучшие вина могут жить десятилетиями, сладкие вина – еще дольше. Понятно, что в супермаркете не продается портвейн 100-летнего возраста, но, в принципе, в вине с трех-пятилетним сроком хранения нет ничего страшного. Что касается пива, то с ним тоже ничего страшного не происходит, поскольку среди биргиков (люди, увлекающиеся пивной культурой – прим. НСН) наоборот ценятся выдержанные бутылочные образцы. Понятно, что самый дешёвый сегмент подразумевает быстрое употребление, но срок хранения для качественного алкоголя – это такая условная характеристика. Крепкий алкоголь практически не меняется. Коньяк, например, с возрастом становится только интереснее. Я думаю, есть потребители, которые будут рады такой инициативе, потому что это им поможет получить интересные предложения», - рассказал он.

В свою очередь известный врач и телеведущий Александр Мясников подтвердил НСН, что от употребления крепкого алкоголя с истекшим сроком годности вреда здоровью не будет, однако просроченное пиво пить не рекомендовал.

«Крепкий алкоголь и неоткрытое вино - ничего страшного. Пиво - не советую», - прокомментировал врач.

Ранее стало известно, что в Саратовской области и Забайкальском крае с 1 сентября 2025 года ужесточат законодательство о торговле алкоголем. Обрезчиков в беседе с НСН заявлял, что ограничения на торговлю алкоголем в жилых домах могут быть вполне разумными, однако следует соблюдать разумный баланс — перегибы могут спровоцировать обратный эффект в виде повышенного спроса на спиртное.

