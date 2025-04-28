Россиянам объяснили, какой алкоголь можно пить по истечению срока годности
Антон Обрезчиков заявил НСН, что некоторые виды алкоголя, такие как коньяк или пиво, со временем становятся только лучше, а вот Александр Мясников посоветовал не употреблять просроченное пиво.
Нарушение сроков хранения качественного алкоголя не представляет опасности для здоровья человека, так как многие его виды практически не меняются со временем или наоборот становятся лучше. Об этом в беседе с НСН рассказал винный эксперт Антон Обрезчиков.
Эксперимент по продаже алкоголя с истекающем сроком годности запустили в Финляндии, сообщила государственная монопольная торговая сеть Alko. Уточняется, что в городе Тампер в трёх магазинах сети начнут продавать напитки, чей срок годности истек, со скидкой в 20%. Обрезчиков заявил, что финские потребители будут только рады этой инициативе.
«Вино не подразумевает жесткого срока хранения, у него есть какие-то заявленные номинальные сроки, но по факту лучшие вина могут жить десятилетиями, сладкие вина – еще дольше. Понятно, что в супермаркете не продается портвейн 100-летнего возраста, но, в принципе, в вине с трех-пятилетним сроком хранения нет ничего страшного. Что касается пива, то с ним тоже ничего страшного не происходит, поскольку среди биргиков (люди, увлекающиеся пивной культурой – прим. НСН) наоборот ценятся выдержанные бутылочные образцы. Понятно, что самый дешёвый сегмент подразумевает быстрое употребление, но срок хранения для качественного алкоголя – это такая условная характеристика. Крепкий алкоголь практически не меняется. Коньяк, например, с возрастом становится только интереснее. Я думаю, есть потребители, которые будут рады такой инициативе, потому что это им поможет получить интересные предложения», - рассказал он.
В свою очередь известный врач и телеведущий Александр Мясников подтвердил НСН, что от употребления крепкого алкоголя с истекшим сроком годности вреда здоровью не будет, однако просроченное пиво пить не рекомендовал.
«Крепкий алкоголь и неоткрытое вино - ничего страшного. Пиво - не советую», - прокомментировал врач.
Ранее стало известно, что в Саратовской области и Забайкальском крае с 1 сентября 2025 года ужесточат законодательство о торговле алкоголем. Обрезчиков в беседе с НСН заявлял, что ограничения на торговлю алкоголем в жилых домах могут быть вполне разумными, однако следует соблюдать разумный баланс — перегибы могут спровоцировать обратный эффект в виде повышенного спроса на спиртное.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил уголовное дело против стрелявших в россиянку квадроциклистов
- Глава МИД Бразилии заявил, что БРИКС не планирует создание новых валют
- Правительство одобрило уголовное наказание для дропперов
- Экс-чиновника Минобороны арестовали за хищение 240 млн рублей
- Пять человек спасли из пожара в многоэтажке на улице Мусы Джалиля в Забликове
- Трамп объяснил разницу между своим первым и вторым президентским сроком
- В Литве одобрили поправки о лишении россиян ВНЖ за поездки в Россию
- Умер издатель Игорь Захаров
- Президент Сербии Вучич захотел провести переговоры по газу в Москве
- Силуанов рассказал, какие книги почитать о финансах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru