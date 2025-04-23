В России предупредили об опасности перегибов в борьбе с торговлей спиртным

Любые меры по борьбе с алкоголизмом требуют соблюдения разумного баланса, перегибы могут спровоцировать повышенный спрос, сказал НСН Антон Обрезчиков.

В Саратовской области и Забайкальском крае с 1 сентября 2025 года ужесточат законодательство о торговле алкоголем. Ограничения на торговлю алкоголем в жилых домах могут быть вполне разумными, однако следует соблюдать разумный баланс — перегибы могут спровоцировать обратный эффект в виде повышенного спроса на спиртное. Об этом НСН заявил винный эксперт Антон Обрезчиков.

Губернатор Вологодской области опроверг появление черного рынка алкоголя в регионе

«Любые меры по борьбе с алкоголизмом должны в первую очередь поддерживаться социальной политикой. Необходимо соблюдать разумный баланс. Что касается продажи в жилых домах — возможно, это разумная мера, но здесь вопрос в регулировке на местах. Кроме того, боюсь, что может появиться ажиотажный спрос на алкоголь, что не очень хорошо. Вместе с тем алкогольного туризма, полагаю, ждать не стоит — люди не поедут за спиртным в соседние регионы, текущий уровень борьбы с алкоголизмом держит подобные ситуации под контролем», — сказал Обрезчиков.

В частности, в Саратовской области запрещается продажа спиртного в многоквартирных жилых домах, если вход в магазин находится со стороны подъездов. Установлен также запрет на продажу в розлив и на вынос (в потребительскую тару) пива, сидра и медовухи в объектах, которые находятся в жилых домах или пристройках к ним. Кроме того, законодательное собрание Забайкальского края решило ограничить торговлю на дополнительные три часа в день.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в его регионе осталось только 390 из 610 магазинов, торгующих спиртным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Саратовская ОбластьЗабайкальеЗапретАлкоголь

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