«Любые меры по борьбе с алкоголизмом должны в первую очередь поддерживаться социальной политикой. Необходимо соблюдать разумный баланс. Что касается продажи в жилых домах — возможно, это разумная мера, но здесь вопрос в регулировке на местах. Кроме того, боюсь, что может появиться ажиотажный спрос на алкоголь, что не очень хорошо. Вместе с тем алкогольного туризма, полагаю, ждать не стоит — люди не поедут за спиртным в соседние регионы, текущий уровень борьбы с алкоголизмом держит подобные ситуации под контролем», — сказал Обрезчиков.

В частности, в Саратовской области запрещается продажа спиртного в многоквартирных жилых домах, если вход в магазин находится со стороны подъездов. Установлен также запрет на продажу в розлив и на вынос (в потребительскую тару) пива, сидра и медовухи в объектах, которые находятся в жилых домах или пристройках к ним. Кроме того, законодательное собрание Забайкальского края решило ограничить торговлю на дополнительные три часа в день.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в его регионе осталось только 390 из 610 магазинов, торгующих спиртным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

