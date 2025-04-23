СМИ: Из-за поддельного алкоголя в Анкаре погибли 105 человек
23 апреля 202505:33
В Анкаре количество погибших при употреблении контрафактного алкоголя достигло 105 человек, еще 29 находятся в реанимации, сообщает канал TGRT Haber.
Главная прокуратура турецкой столицы продолжает расследовать факт производства и продажи поддельного спиртного. В настоящее время арестованы 43 человека, еще 50 освобождены под судебный контроль.
Ранее сообщалось о гибели от поддельного алкоголя 33 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Из-за поддельного алкоголя в Анкаре погибли 105 человек
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru