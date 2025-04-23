СМИ: Из-за поддельного алкоголя в Анкаре погибли 105 человек

В Анкаре количество погибших при употреблении контрафактного алкоголя достигло 105 человек, еще 29 находятся в реанимации, сообщает канал TGRT Haber.

В Турции шаурмой отравились более 600 человек

Главная прокуратура турецкой столицы продолжает расследовать факт производства и продажи поддельного спиртного. В настоящее время арестованы 43 человека, еще 50 освобождены под судебный контроль.

Ранее сообщалось о гибели от поддельного алкоголя 33 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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