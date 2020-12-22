Нарколог сообщил, что алкоголь увеличивает риск заражения COVID-19

Медик также отметил, что все эти факторы приводят к тому, что болезнь протекает сложнее. По словам Брюна, это «совершенно определённо».

Между тем, глава рабочей группы органа по противодействию распространения недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич заявил в беседе с РИА ФАН, что видеохостинг YouTube стал инструментом войны западных спецслужб и бизнеса против российской вакцины от коронавируса.

