Нарколог сообщил, что алкоголь увеличивает риск заражения COVID-19
Употребление алкоголя, наркотиков и табака увеличивает риск заразиться коронавирусом. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в ходе пресс-конференции.
Медик также отметил, что все эти факторы приводят к тому, что болезнь протекает сложнее. По словам Брюна, это «совершенно определённо».
Между тем, глава рабочей группы органа по противодействию распространения недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич заявил в беседе с РИА ФАН, что видеохостинг YouTube стал инструментом войны западных спецслужб и бизнеса против российской вакцины от коронавируса.
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