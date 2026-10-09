Нарколог Ахметова: Избавляющей от алкоголизма волшебной таблетки не существует

По её словам, обманывать пациента, назнячая ему якобы помогающий от зависимости препарат, недопустимо. Однако бывают ситуации, когда, например, процедура кодирования помогает перейти к реальной терапии.

«Потому что действительно первый месяц нам нужно добиться того, чтобы человек максимально не пил, особенно если он не находится в условиях центра», — рассказала эксперт.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что понятия «безопасного» уровня употребления алкоголя не существует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

