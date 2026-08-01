Нарколог Казанцев перечислил основные признаки алкоголизма

По словам эксперта, тревожным сигналом служит неумение контролировать объём выпитого — это явление специалист обозначает как утрату количественного контроля: зачастую человек уже после первого глотка не в силах остановиться и продолжает пить, пока не достигнет предельно возможной дозы.



Казанцев подчеркнул, что ситуация, когда человек употребляет алкоголь вплоть до полной потери контроля над собой (например, буквально засыпает прямо за столом), — это маркер зарождающегося алкоголизма. Особую опасность, по мнению врача, представляет привычка опохмеляться утром: такой способ «привести себя в чувство» свидетельствует о том, что зависимость фактически закрепилась.



Ещё одним этапом становления алкогольной зависимости эксперт считает утрату контроля над собственной жизнью. Это проявляется в том, что человек осознаёт наличие важных дел на следующий день, но не способен прекратить употребление спиртного. При этом он пытается убедить себя, что сумеет справиться со всеми задачами, несмотря на состояние.

Ранее семейный психолог Оксана Васильева заявила «Радиоточке НСН», что алкогольную зависимость нельзя вылечить - она может только перейти в стадию ремиссии.

