Мишустин анонсировал льготы по взносам для бизнеса в Крыму

По словам главы правительства, это позволит снизить финансовое бремя для предпринимателей и направить высвободившиеся ресурсы на зарплаты и текущие нужды. Он также упомянул поручение президента уделять особое внимание развитию полуострова и укреплению его экономики.

Ранее Мишустин сообщил, что Кабмин выделит на поддержку сельхозпроизводителей более 9,5 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

