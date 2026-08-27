Мишустин анонсировал льготы по взносам для бизнеса в Крыму
Правительство РФ предоставит отсрочку по страховым взносам для предприятий, работающих в Крыму и Севастополе. Решение анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, информирует ТАСС.
Льготный режим распространяется на обрабатывающие производства, аграрный сектор, строительство, гостиничный бизнес, санаторно-курортные учреждения, детские лагеря и предприятия общепита. Мера направлена на сохранение рабочих мест в сложной обстановке на юге страны.
По словам главы правительства, это позволит снизить финансовое бремя для предпринимателей и направить высвободившиеся ресурсы на зарплаты и текущие нужды. Он также упомянул поручение президента уделять особое внимание развитию полуострова и укреплению его экономики.
Ранее Мишустин сообщил, что Кабмин выделит на поддержку сельхозпроизводителей более 9,5 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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