Мишустин анонсировал льготы по взносам для бизнеса в Крыму

Правительство РФ предоставит отсрочку по страховым взносам для предприятий, работающих в Крыму и Севастополе. Решение анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, информирует ТАСС.

Льготный режим распространяется на обрабатывающие производства, аграрный сектор, строительство, гостиничный бизнес, санаторно-курортные учреждения, детские лагеря и предприятия общепита. Мера направлена на сохранение рабочих мест в сложной обстановке на юге страны.

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По словам главы правительства, это позволит снизить финансовое бремя для предпринимателей и направить высвободившиеся ресурсы на зарплаты и текущие нужды. Он также упомянул поручение президента уделять особое внимание развитию полуострова и укреплению его экономики.

Ранее Мишустин сообщил, что Кабмин выделит на поддержку сельхозпроизводителей более 9,5 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:БизнесЛьготыСевастопольКрымМихаил Мишустин

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