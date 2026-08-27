«Уже не дышал»: В Санкт-Петербурге подорвали машину военного летчика

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в автомобиле военного летчика. Мужчина погиб на месте, его спутница получила серьезные травмы ног, сообщает РЕН ТВ.

В первые минуты после ЧП проезжая часть была усеяна обломками, что говорит о силе взрыва. Повреждены магазин рядом с машиной и другие автомобили. Очевидица Олеся рассказала, что услышала сильный грохот, посыпалось стекло, а затем она увидела, что машина взорвалась.

СК: При возгорании автомобиля в Санкт-Петербурге погиб военнослужащий

Другой очевидец сообщил, что после взрыва автомобиль не остановился, а проехал несколько метров, остановившись лишь после столкновения с другой машиной. По его словам, когда он подошел, женщину уже вытаскивали, а мужчина уже не дышал — у него были оторваны ноги.

По предварительной информации, взрывчатка находилась под сиденьем водителя, поэтому женщина, находившаяся рядом, получила серьезные травмы. Ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что один человек погиб, один пострадал при возгорании автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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ФОТО: РИА Новости
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