«Уже не дышал»: В Санкт-Петербурге подорвали машину военного летчика
В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в автомобиле военного летчика. Мужчина погиб на месте, его спутница получила серьезные травмы ног, сообщает РЕН ТВ.
В первые минуты после ЧП проезжая часть была усеяна обломками, что говорит о силе взрыва. Повреждены магазин рядом с машиной и другие автомобили. Очевидица Олеся рассказала, что услышала сильный грохот, посыпалось стекло, а затем она увидела, что машина взорвалась.
Другой очевидец сообщил, что после взрыва автомобиль не остановился, а проехал несколько метров, остановившись лишь после столкновения с другой машиной. По его словам, когда он подошел, женщину уже вытаскивали, а мужчина уже не дышал — у него были оторваны ноги.
По предварительной информации, взрывчатка находилась под сиденьем водителя, поэтому женщина, находившаяся рядом, получила серьезные травмы. Ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что один человек погиб, один пострадал при возгорании автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пашинян: Армения больше не считает РФ стратегическим партнером
- «Уже не дышал»: В Санкт-Петербурге подорвали машину военного летчика
- Политолог оценил угрозу прямого конфликта России и НАТО
- Россиянам раскрыли самые вредные офисные привычки
- Лукашенко отправился в Россию для встречи с Путиным
- Переполненные отели Египта связали с ближневосточным кризисом
- Россиянам назвали фразы, которые нельзя говорить ребенку перед 1 сентября
- Россия стала четвертой в мире по числу долларовых миллиардеров
- Россиянам рассказали, когда ожирение лучше нормального веса
- «Скорость не обещали!»: Почему ФАС не сможет повлиять на безлимитный интернет