Нарколог посоветовал водителям пить капустный смузи вместо энергетиков

По его словам, регулярное употребление энергетиков за рулем может развить зависимость от кофеина. Кроме того, ингредиенты энергетических напитков опасны для здоровья и могут вызывать повреждения печени, почечную недостаточность, а также сердечные и нервные заболевания.

Врач посоветовал в качестве альтернативы энергетикам пить зеленые смузи и соки, сделанные из капусты, петрушки и шпината.

Ранее врач-эндокринолог Анна Кривошеева заявляла, что голодный водитель на дороге менее сосредоточен, что может повлечь за собой аварию, напоминает «Радиоточка НСН».

