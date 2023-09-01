Нарколог посоветовал водителям пить капустный смузи вместо энергетиков

Водители, часто употребляющие за рулем энергетики, могут со временем заработать различные болезни, заявил «Газете.Ru» психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы №1 Медси в Отрадном Станислав Грувман.

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По его словам, регулярное употребление энергетиков за рулем может развить зависимость от кофеина. Кроме того, ингредиенты энергетических напитков опасны для здоровья и могут вызывать повреждения печени, почечную недостаточность, а также сердечные и нервные заболевания.

Врач посоветовал в качестве альтернативы энергетикам пить зеленые смузи и соки, сделанные из капусты, петрушки и шпината.

Ранее врач-эндокринолог Анна Кривошеева заявляла, что голодный водитель на дороге менее сосредоточен, что может повлечь за собой аварию, напоминает «Радиоточка НСН».

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