Нарколог посоветовал водителям пить капустный смузи вместо энергетиков
Водители, часто употребляющие за рулем энергетики, могут со временем заработать различные болезни, заявил «Газете.Ru» психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы №1 Медси в Отрадном Станислав Грувман.
По его словам, регулярное употребление энергетиков за рулем может развить зависимость от кофеина. Кроме того, ингредиенты энергетических напитков опасны для здоровья и могут вызывать повреждения печени, почечную недостаточность, а также сердечные и нервные заболевания.
Врач посоветовал в качестве альтернативы энергетикам пить зеленые смузи и соки, сделанные из капусты, петрушки и шпината.
Ранее врач-эндокринолог Анна Кривошеева заявляла, что голодный водитель на дороге менее сосредоточен, что может повлечь за собой аварию, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Венгрии заявил о стремительно слабеющем Евросоюзе
- МОК не разрешил россиянам и белорусам участвовать в Азиатских играх
- Подоляк пообещал больше атак беспилотников по территории России
- «Пакет»: приготовить аналог «Доширака» дома можно за 130 рублей
- В Махачкале произошла перестрелка с чемпионом мира по боевому самбо
- Le Figaro: Зеленского разозлила нехватка новых призывников для ВСУ
- СК возбудил дело после гибели юноши при взрыве гранаты в квартире в Москве
- Римский статут МУС направили на ратификацию в парламент Армении
- На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент
- В США назвали Сенат «домом престарелых»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru