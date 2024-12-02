В исправительной колонии в Рыбинске произошел пожар

Пожар произошел на территории исправительной колонии в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

В Рыбинске находится исправительная колония №2 ярославского управления ФСИН России.

«Коллеги выехали, работают, пока информация уточняется», — отметила собеседница агентства.

Позже в ГУМЧС по Ярославской области рассказали, что в результате возгорания никто не пострадал. На месте ЧП находятся специалисты, в том числе пожарно-спасательные подразделения ФСИН.

В октябре пожар произошел на территории колонии строгого режима в Екатеринбурге, загорелась крыша административного здания, напоминает 360.ru. Обошлось без пострадавших.

