В исправительной колонии в Рыбинске произошел пожар
Пожар произошел на территории исправительной колонии в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.
В Рыбинске находится исправительная колония №2 ярославского управления ФСИН России.
«Коллеги выехали, работают, пока информация уточняется», — отметила собеседница агентства.
Позже в ГУМЧС по Ярославской области рассказали, что в результате возгорания никто не пострадал. На месте ЧП находятся специалисты, в том числе пожарно-спасательные подразделения ФСИН.
В октябре пожар произошел на территории колонии строгого режима в Екатеринбурге, загорелась крыша административного здания, напоминает 360.ru. Обошлось без пострадавших.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В исправительной колонии в Рыбинске произошел пожар
- СМИ: Девелоперы столкнулись с риском банкротства из-за высокой закредитованности
- Элтон Джон объявил о потере зрения после тяжелой инфекции
- Костин спрогнозировал сохранение курса доллара на уровне чуть выше 100 рублей
- Депутат Госдумы Хамитов призвал запретить курение на ходу
- Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик»
- Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
- Матвиенко допустила попытку начала переговоров по Украине в 2025 году
- Захарова высмеяла решение Байдена помиловать сына
- В Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиции Джапаридзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru