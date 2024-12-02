Костин спрогнозировал сохранение курса доллара на уровне чуть выше 100 рублей

Курс доллара сохранится на уровне около 100 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — подчеркнул банкир.

По словам Костина, ВТБ дает в целом позитивный прогноз на 2025 год. В банке считают, что ВВП России увеличится на 1,9%, инфляция снизится до 6,4%, хотя ключевая ставка может не быть здесь в полной мере эффективным инструментом «в условиях больших военных расходов и в условиях санкций».

«Но в 2014-2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция у нас была 11-12%, так что... нынешняя инфляция в 8,5% для России не является чем-то таким крайне удивительным», — высказал мнение глава ВТБ.

Кроме того, банк прогнозирует, что темпы кредитования в следующем году в России замедлятся до 10%. По словам Костина, будет «резко замедляться» розничное кредитование, при этом корпоративные заемщики продолжат брать кредиты.

Ранее Андрей Костин предположил, что до конца года в России продержится ключевая ставка Центробанка в 21% годовых, напоминает RT.

