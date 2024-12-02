Балет «Щелкунчик» покажут на Первом канале 31 декабря

Как уточнили в ведомстве, «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича пройдет на исторической сцене Большого театра.

«31 декабря, в 12:00 (по московскому времени) балет... будет показан в прямом эфире Первого канала», — подчеркнули в Минкульте.

Ранее Большой театр на своем официальном сайте открыл продажу билетов на «Щелкунчик», минимальная стоимость билета в «полной» категории составила 5 тысяч рублей, по программе «Молодежный» (для зрителей 14-22 лет) — 1 250 рублей.

