Балет «Щелкунчик» покажут на Первом канале 31 декабря
Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в исполнении артистов Государственного академического Большого театра России покажут в канун Нового года в эфире Первого канала. Об этом сообщило Министерство культуры.
Как уточнили в ведомстве, «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича пройдет на исторической сцене Большого театра.
«31 декабря, в 12:00 (по московскому времени) балет... будет показан в прямом эфире Первого канала», — подчеркнули в Минкульте.
Ранее Большой театр на своем официальном сайте открыл продажу билетов на «Щелкунчик», минимальная стоимость билета в «полной» категории составила 5 тысяч рублей, по программе «Молодежный» (для зрителей 14-22 лет) — 1 250 рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru