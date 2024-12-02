Шольц: Германия предоставит Киеву вооружения на сумму 650 млн евро

Как отметил политик, Берлин останется «самым сильным сторонником» Киева в Европе. Шольц планирует на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским объявить о дополнительных поставках вооружений Украине. Как ожидается, помощь будет передана в декабре.

Ранее стало известно, что канцлер Германии прибыл с визитом в Киев и проведет переговоры с Зеленским. Шольц посетил Украину впервые за 2,5 года, пишет 360.ru.

