Шольц: Германия предоставит Киеву вооружения на сумму 650 млн евро
2 декабря 202411:29
Германия намерена предоставить Украине военную помощь на 650 млн евро. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети Х.
Как отметил политик, Берлин останется «самым сильным сторонником» Киева в Европе. Шольц планирует на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским объявить о дополнительных поставках вооружений Украине. Как ожидается, помощь будет передана в декабре.
Ранее стало известно, что канцлер Германии прибыл с визитом в Киев и проведет переговоры с Зеленским. Шольц посетил Украину впервые за 2,5 года, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru