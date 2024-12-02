СМИ: Девелоперы столкнулись с риском банкротства из-за высокой закредитованности

Как рассказал изданию директор по развитию экосистемы проектов в сфере девелопмента и недвижимости «Движение» Радик Нигматуллин, повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки привело к подорожанию строительства. Проекты, которые начали строить в 2023 году, не были рассчитаны на текущую ключевую ставку. Наибольший урон это нанесет застройщикам с закредитованностью более 50%.

В свою очередь директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович тоже отметил, что некоторые строительные компании в 2025 году могут столкнуться с банкротством. Это затронет компании, которые брали кредиты с плавающей ставкой в надежде на ее снижение, чего не произошло.

Помимо прочего на заработке девелоперов сказалось и снижение стоимости коммерческой недвижимости. Как уточняет газета со ссылкой на аналитиков, ее цена в Москве упала до 50%.

Ранее сообщалось, что российские банки за 10 месяцев 2024 года выдали кредиты на покупку жилья на общую сумму 4 триллиона 322,8 миллиарда рублей. Сокращение показателя к тому же периоду 2023 года составило 31%, передает «Радиоточка НСН».

