«Лента» объявила о покупке сети магазинов «Улыбка радуги»

Один из крупнейших ретейлеров России «Лента» приобретет компанию «Торговый дом "Эра"», владеющую сетью магазинов «Улыбка радуги». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«МКПАО "Лента"... объявляет о приобретении 100% голосующих акций АО "Торговый дом "Эра" — компании, владеющей федеральной сетью магазинов в формате дрогери "Улыбка радуги"», — указали в организации.

Сделка соответствует стратегии трансформации ретейлера в мультиформатного игрока и позволит «Ленте» стать одним из лидеров сегмента дрогери и закрепиться на парфюмерно-косметическом рынке. Отмечается, что «Улыбка радуги» продолжит работать как отдельный формат, сохранит бренд и основные операционные процессы.

Ретейлер подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство о согласовании сделки. Покупку акции профинансируют «преимущественно за счет имеющихся собственных денежных средств в период до 30 июня 2025 года».

Ранее компания «Стокманн» приобрела российское подразделение производителя одежды Hugo Boss ООО «Хьюго Босс Рус», напоминает «Свободная пресса».

