Врач Кашух: в старых грибах могут оказаться кишечная палочка и стафилококки
Грибы лучше не собирать около оживленных трасс или в городских парках: высока вероятность, что в их составе будут соли тяжелых металлов и ядохимикаты, посоветовала гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, грибы впитывают из почвы все вредные вещества, подобно губке. Таким образом, если концентрация опасных веществ в почве крайне высока, то такими грибами можно отравиться. рвач отметила, что сыроежки, свинушки, маслята и моховики могут накапливать радиоактивный цезий, а в белых грибах и шампиньонах может оказаться ртуть, в черном грузде — медь.
Помимо этого, опасными грибы могут стать из-за естественного процесса разрушения гриба. Также в старых грибах могут быть личинки насекомых, грибки и патогенные микроорганизмы — кишечная палочка, стафилококки, энтерококки, стрептококки и другие.
Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с «Радиоточкой НСН» успокоил всех, назвав появившуюся ранее информацию в социальных сетях об исчезновении 196 лекарственных препаратов с российского рынка, обычным явлением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru