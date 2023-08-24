Врач Кашух: в старых грибах могут оказаться кишечная палочка и стафилококки

По ее словам, грибы впитывают из почвы все вредные вещества, подобно губке. Таким образом, если концентрация опасных веществ в почве крайне высока, то такими грибами можно отравиться. рвач отметила, что сыроежки, свинушки, маслята и моховики могут накапливать радиоактивный цезий, а в белых грибах и шампиньонах может оказаться ртуть, в черном грузде — медь.

Помимо этого, опасными грибы могут стать из-за естественного процесса разрушения гриба. Также в старых грибах могут быть личинки насекомых, грибки и патогенные микроорганизмы — кишечная палочка, стафилококки, энтерококки, стрептококки и другие.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с «Радиоточкой НСН» успокоил всех, назвав появившуюся ранее информацию в социальных сетях об исчезновении 196 лекарственных препаратов с российского рынка, обычным явлением.

