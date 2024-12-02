Журналист Юнашев: Прямая линия с Путиным запланирована на 19 декабря
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 19 декабря. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев со ссылкой на три источника в Кремле.
«Прямая линия... запланирована на четверг, 19 декабря, 12:00... Буквально на днях откроются колл-центры, через которые любой желающий сможет задать свои вопросы через Интернет, СМС, по телефону», — написал Юнашев в Telegram-канале.
По его словам, сообщение российскому лидеру может отправить «кто угодно и откуда угодно».
«Кстати, в прошлом году [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков сказал мне, что шанс есть даже у [президента Украины Владимира] Зеленского», — добавил Юнашев.
Журналист указал, что мероприятие совместят с большой пресс-конференцией Путина.
Ранее Дмитрий Песков анонсировал совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента в один из четвергов декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru