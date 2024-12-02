Журналист Юнашев: Прямая линия с Путиным запланирована на 19 декабря

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 19 декабря. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев со ссылкой на три источника в Кремле.

«Прямая линия... запланирована на четверг, 19 декабря, 12:00... Буквально на днях откроются колл-центры, через которые любой желающий сможет задать свои вопросы через Интернет, СМС, по телефону», — написал Юнашев в Telegram-канале.

По его словам, сообщение российскому лидеру может отправить «кто угодно и откуда угодно».

«Кстати, в прошлом году [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков сказал мне, что шанс есть даже у [президента Украины Владимира] Зеленского», — добавил Юнашев.

Журналист указал, что мероприятие совместят с большой пресс-конференцией Путина.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента в один из четвергов декабря.

