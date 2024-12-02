Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории

Украинская армия не способна вернуть потерянные территории, признал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью агентству Kyodo.

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«У нашей армии для этого нет сил. Это правда», — указал политик.

Кроме того, Зеленский отметил, что украинский конфликт вошел в «сложный период».

Ранее украинский лидер отказался от идеи возвращения Крыма или выхода на границы 1991 года. По словам Зеленского, Киев не обладает достаточным количеством сил, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский

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