Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории
2 декабря 202411:46
Украинская армия не способна вернуть потерянные территории, признал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью агентству Kyodo.
«У нашей армии для этого нет сил. Это правда», — указал политик.
Кроме того, Зеленский отметил, что украинский конфликт вошел в «сложный период».
Ранее украинский лидер отказался от идеи возвращения Крыма или выхода на границы 1991 года. По словам Зеленского, Киев не обладает достаточным количеством сил, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru