Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории

«У нашей армии для этого нет сил. Это правда», — указал политик.

Кроме того, Зеленский отметил, что украинский конфликт вошел в «сложный период».

Ранее украинский лидер отказался от идеи возвращения Крыма или выхода на границы 1991 года. По словам Зеленского, Киев не обладает достаточным количеством сил, пишет 360.ru.

