Элтон Джон объявил о потере зрения после тяжелой инфекции
2 декабря 202410:32
Певец и композитор Элтон Джон поделился, что потерял зрение из-за тяжелой инфекции. Об этом сообщает BBC.
Британский музыкант рассказал о проблемах со здоровьем после благотворительного концерта «Дьявол носит Прада. Мюзикл» в Лондоне.
«Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня были проблемы, и теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть выступление, но мне понравилось его слушать», — отметил 77-летний артист.
Ранее Элтон Джон признался, что летом 2024 года боролся с тяжелой инфекцией глаз и частично ослеп, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru