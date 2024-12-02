Элтон Джон объявил о потере зрения после тяжелой инфекции

Певец и композитор Элтон Джон поделился, что потерял зрение из-за тяжелой инфекции. Об этом сообщает BBC.

Британский музыкант рассказал о проблемах со здоровьем после благотворительного концерта «Дьявол носит Прада. Мюзикл» в Лондоне.

«Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня были проблемы, и теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть выступление, но мне понравилось его слушать», — отметил 77-летний артист.

Ранее Элтон Джон признался, что летом 2024 года боролся с тяжелой инфекцией глаз и частично ослеп, напоминает 360.ru.

