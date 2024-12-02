В России набор продуктов для новогоднего стола подорожал на 11,4%

Набор из 19 продуктов для новогоднего стола в 2024 году обойдется россиянам почти в 8,1 тысячи рублей. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные ассоциации крупнейших производителей «Руспродсоюз».

Эксперты рассчитали стоимость ингредиентов для традиционных салатов «Селедка под шубой» и «Оливье», бутербродов с красной икрой и сливочным маслом, мяса курицы, нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандаринов, шоколадных конфет и шампанского. Учитывалась цена за 1 кг продуктов, за исключением банки горошка, упаковки майонеза, бутылки шампанского.

По состоянию на ноябрь набор продуктов для новогоднего стола подорожал на 11,4%. В частности, сливочное масло выросло в цене на 31,3% (1 тысяча рублей за 1 кг), при этом мясо птицы подешевело на 7%, до 214,5 рубля. Самые дорогие из продуктов на праздник — сырокопченая колбаса (1,2 тысячи рублей), рыба лососевых пород (1,2 тысячи), шоколадные конфеты (около 900 рублей), сыры (840 рублей). Самыми доступными стали овощи, куриные яйца, соки.

По данным ретейлеров, подорожание продуктов в целом не смутит покупателей. Как отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, в крупных магазинах стоимость востребованных продуктов для новогоднего стола изменились в среднем на 9–10%, в пределах годовой продовольственной инфляции. В текущем году торговля фиксирует оживление спроса почти по всем категориям, вероятно, динамика продаж продуктов и напитков для праздника будет позитивной.

Между тем доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова предупредила, что салат «Оливье» к Новому году подорожает на 10-25% по сравнению с прошлым годом.

