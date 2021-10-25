Офтальмолог рассказала, как именно курение вредит глазам

Курение может повредить глазную роговицу. Об этом рассказала врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, главврач сети клиник «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова.

Врач напомнила, что поверхность глаза очень нежная и раздражается от табачного дыма. «Откладываются элементы железа в клетках, нарушается мембранная работа клеток – это все ведёт к тому, что появляется так называемый синдром сухого глаза», - объяснила офтальмолог со ссылкой на исследования ученых из Японии.

По словам Шиловой, в своей работе она легко отличает курящих пациентов и может даже определить, в какой руке он обычно держит сигарету благодаря более «сухому» глазу. Врач напомнила, что дым влияет как косвенно, так и напрямую, попадая в глаза.

Дым мешает кровоснабжению, а также может стать причиной различных глазных инфекций: конъюнктивитов, кератитов, аллергических реакций. Неприятные синдромы могут захватить и пассивных курильщиков, которые долго находятся в задымленных помещениях.

При этом некритичное повреждение роговицы можно восстановить, если вовремя заняться лечением и бросить курить, передает слова профессора «Радио 1».

