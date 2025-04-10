Нарколог назвал одну выпиваемую ежедневно банку пива алкоголизмом

Даже одна банка пива, выпиваемая ежедневно, говорит об алкогольной зависимости. Об этом рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

По его словам, об алкоголизме также говорит изменение настроения при отсутствии алкоголя. Он пояснил, что раздражительность и тревожность, исчезающие после выпитого пива, являются признаком психологической зависимости.