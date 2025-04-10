Нарколог назвал одну выпиваемую ежедневно банку пива алкоголизмом
Даже одна банка пива, выпиваемая ежедневно, говорит об алкогольной зависимости. Об этом рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
По его словам, об алкоголизме также говорит изменение настроения при отсутствии алкоголя. Он пояснил, что раздражительность и тревожность, исчезающие после выпитого пива, являются признаком психологической зависимости.
Должны настораживать также, когда вместо планируемой одной банки пива выпивается две или три, а также появление ритуала, когда «без пива не расслабиться».
Врач также посоветовал проверить себя на наличие зависимости: отказаться на неделю от пива. Возникновение дискомфорта, раздражения или желания «вернуть привычку» говорит о первой стадии алкогольной зависимости.
Известный врач и телеведущий Александр Мясников признался ранее, что уже на протяжении 50 лет ежедневно употребляет алкоголь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru