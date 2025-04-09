Доктор Мясников признался, что ежедневно употребляет алкоголь с 50 лет

Известный врач и телеведущий Александр Мясников признался, что уже на протяжении 50 лет ежедневно употребляет алкоголь и не может отказать себе в лапше быстрого приготовления «Доширак». В интервью порталу «Страсти» он рассказал о своих привычках, отметив, что важен баланс и умеренность, а потому не считает нужным полностью исключать вредные продукты из рациона.

Мясников сообщил, что раз в месяц позволяет себе пельмени, а «Доширак» ест раз в 2-3 недели, называя его самой вкусной едой.