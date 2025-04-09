Доктор Мясников признался, что ежедневно употребляет алкоголь с 50 лет
Известный врач и телеведущий Александр Мясников признался, что уже на протяжении 50 лет ежедневно употребляет алкоголь и не может отказать себе в лапше быстрого приготовления «Доширак». В интервью порталу «Страсти» он рассказал о своих привычках, отметив, что важен баланс и умеренность, а потому не считает нужным полностью исключать вредные продукты из рациона.
Мясников сообщил, что раз в месяц позволяет себе пельмени, а «Доширак» ест раз в 2-3 недели, называя его самой вкусной едой.
Он также поделился, что уже 50 лет ежедневно выпивает малую дозу алкоголя, утверждая, что это не мешает его физической форме.
При этом он признался, что не имеет склонности к сладкому. Мясников также похвастался, что способен жать штангу весом 130 килограмм три раза, передает «Радиоточка НСН».
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