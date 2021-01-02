Нарколог дал совет, как избавиться от праздничного похмелья

«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара», — рекомендовал Казанцев в интервью Пятому каналу.

Также поможет восстановить силы и самочувствие контрастный душ с чередованием холодной и горячей воды – по пять секунд.

В рацион необходимо добавить продукты с высоким содержанием белка, например, омлет без поджарки. Особенно полезен он будет для людей с проблемами желудка.

«Омлет, не пережаренный, с утра - и вам будет очень хорошо», — отметил Казанцев.

Кроме того, нарколог посоветовал начать пить витамины с калием, магнием, а также на основе янтарной и лимонной кислоты, чтобы восполнить их потери в организме.

Напротив, исключить утром после праздничного застолья со спиртным стоит кофе и молоко, а активные физические нагрузки заменить на неспешную прогулку на свежем воздухе.

Регулярное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запоям, а также серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн в эфире НСН.

Он сообщил, что «ежедневное возлияние с 31 декабря по 7 января (или, например, на протяжения всего отпуска или каникул, а это 10-14 дней) – это уже диагностический критерий, и ему пора обратится к наркологу».

