Нарколог дал совет, как избавиться от праздничного похмелья
Восстановление водного баланса, контрастный душ, минеральная вода и белковая пища, по мнению нарколога Алексея Казанцева, помогут прийти в форму после активного употребления спиртного.
«Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара», — рекомендовал Казанцев в интервью Пятому каналу.
Также поможет восстановить силы и самочувствие контрастный душ с чередованием холодной и горячей воды – по пять секунд.
В рацион необходимо добавить продукты с высоким содержанием белка, например, омлет без поджарки. Особенно полезен он будет для людей с проблемами желудка.
«Омлет, не пережаренный, с утра - и вам будет очень хорошо», — отметил Казанцев.
Кроме того, нарколог посоветовал начать пить витамины с калием, магнием, а также на основе янтарной и лимонной кислоты, чтобы восполнить их потери в организме.
Напротив, исключить утром после праздничного застолья со спиртным стоит кофе и молоко, а активные физические нагрузки заменить на неспешную прогулку на свежем воздухе.
Регулярное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запоям, а также серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн в эфире НСН.
Он сообщил, что «ежедневное возлияние с 31 декабря по 7 января (или, например, на протяжения всего отпуска или каникул, а это 10-14 дней) – это уже диагностический критерий, и ему пора обратится к наркологу».
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