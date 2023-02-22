Нарколог: Человек глупеет от алкоголя
Алкоголь наиболее разрушительно действует на головной мозг, хотя отрицательно влияет практически на все органы и системы организма человека, предупреждают эксперты. Среди прочего, исследователи установили, что употребление спиртосодержащих напитков может стимулировать прогрессирование болезни Альцгеймера.
Каждая конкретная доза алкоголя вызывает гибель некоторого числа нейронов, пояснил «Вечерней Москве» врач-нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. По его словам, по сути, алкоголь можно назвать нейро- и гепатотропным ядом. В целом, он вызывает дегенерацию мозга. Проще говоря, человек, длительное время употребляющий алкоголь, глупеет, заметил эксперт.
Кроме того, как подчеркнул нарколог, алкоголь оказывает сильное токсическое воздействие на печень, завершающей стадией которого становится цирроз. Как подчеркнул собеседник издания, употребление спиртных напитков «исключительно по выходным» также может привести к развитию алкоголизма.
Врач-нарколог Владимир Каторгин уточнил, что такой режим принятие спиртных напитков может при вести к следующим проблемам со здоровьем: формирование алкогольной зависимости; заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и кроветворной системы.
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