Как в СССР: Инфекционист раскрыл необходимый масштаб вакцинации от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что групповой иммунитет от коронавируса сможет выработаться при условии вакцинации 85% населения, передает его слова издание Vox. Он отметил, что доля вакцинированных может колебаться от 75% до 85% и добавил, что она должна быть ближе к верхней отметке.



Инфекционист Николай Малышев в эфире НСН согласился с этой оценкой и даже счел ее заниженной.

«В советские времена прививали вообще до 90% по некоторым заболеваниям, и были великолепные результаты. Чем больше – тем лучше. Достичь показателя в 100% привитых нереально, 90% - надо сильно постараться. А те цифры, что называет Фаучи – вполне реальны и соответствуют тяжести момента», - сказал Малышев.