Как в СССР: Инфекционист раскрыл необходимый масштаб вакцинации от COVID-19
Инфекционист Николай Малышев в эфире НСН рассказал, что прививать от коронавируса надо до 100% населения.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что групповой иммунитет от коронавируса сможет выработаться при условии вакцинации 85% населения, передает его слова издание Vox. Он отметил, что доля вакцинированных может колебаться от 75% до 85% и добавил, что она должна быть ближе к верхней отметке.
Инфекционист Николай Малышев в эфире НСН согласился с этой оценкой и даже счел ее заниженной.
«В советские времена прививали вообще до 90% по некоторым заболеваниям, и были великолепные результаты. Чем больше – тем лучше. Достичь показателя в 100% привитых нереально, 90% - надо сильно постараться. А те цифры, что называет Фаучи – вполне реальны и соответствуют тяжести момента», - сказал Малышев.
По его словам, сроки проведения вакцинации от коронавируса в России зависят от объемов производства вакцины.
«Вроде собираются производить по 10 млн доз ежемесячно, но тут еще необходима большая разъяснительная работа. В этой связи надежда, что в России провакцинируют большинство населения к лету, есть, ведь надежда умирает последней», - отмечает эксперт.
В России за минувшие сутки зарегистрировано 26 509 новых случаев COVID-19. Число выздоровевших почти равно количеству зараженных - 26 490. Скончались 596 пациентов с коронавирусом.
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