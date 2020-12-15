В Минздраве рассказали, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал в интервью "Комсомольской правде" о том, стоит ли прививаться от COVID-19 тем, кто уже перенес заболевание. Об этом сообщает РИА Новости.
Кузнецов заявил, что после заболевания подтвержденным COVID-19 прививаться не стоит, однако напомнил, что вакцинация от нового коронавируса COVID-19 может стать ежегодной. В таком случае повторную прививку необходимо делать всем, в том числе и переболевшим.
Помощник главы Минздрава подчеркнул, что информация о мерах предосторожности будет уточняться со временем. Также в Минздраве подчеркнули, что переболевшие должны продолжать соблюдать все предписания врачей и меры предосторожности, так как невозможно полностью исключить повторное заражение.
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