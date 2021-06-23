На вакцинацию записалось рекордное число москвичей

Собянин также отметил, что на данный момент «ситуация сложная» и Москва находится практически на пике заболеваемости.

«Вчера записалось рекордное количество - около 60 тыс. [человек], еще недавно мы "падали" до уровня около 6 тысяч [записей] в день, то есть практически в 10 раз разница в записях», - заявил Собянин во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

Ранее власти Москвы заявили, что город будет жить от локдауна к локдауну, пока не появится коллективный иммунитет, передает телеканал «360».



