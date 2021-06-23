На вакцинацию записалось рекордное число москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки на вакцинацию записались рекордные 60 тысяч москвичей, что в 10 раз больше, чем прежде. По словам градоначальника, это означает, что обстановка в ближайшие месяцы стабилизируется и город вернутся к нормальной жизни.

Очередь на укол. В России подскочило число желающих вакцинироваться

Собянин также отметил, что на данный момент «ситуация сложная» и Москва находится практически на пике заболеваемости.

«Вчера записалось рекордное количество - около 60 тыс. [человек], еще недавно мы "падали" до уровня около 6 тысяч [записей] в день, то есть практически в 10 раз разница в записях», - заявил Собянин во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

Ранее власти Москвы заявили, что город будет жить от локдауна к локдауну, пока не появится коллективный иммунитет, передает телеканал «360».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры