На вакцинацию записалось рекордное число москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки на вакцинацию записались рекордные 60 тысяч москвичей, что в 10 раз больше, чем прежде. По словам градоначальника, это означает, что обстановка в ближайшие месяцы стабилизируется и город вернутся к нормальной жизни.
Собянин также отметил, что на данный момент «ситуация сложная» и Москва находится практически на пике заболеваемости.
«Вчера записалось рекордное количество - около 60 тыс. [человек], еще недавно мы "падали" до уровня около 6 тысяч [записей] в день, то есть практически в 10 раз разница в записях», - заявил Собянин во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево.
Ранее власти Москвы заявили, что город будет жить от локдауна к локдауну, пока не появится коллективный иммунитет, передает телеканал «360».
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